ДТП произошло накануне в Борком районе губернии. Как рассказали в региональном управлении МВД, 38-летний мужчина за рулем «Приоры» не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в правый кювет с последующим опрокидыванием.

По версии сотрудников полиции, в результате полученных телесных повреждений мужчина скончался до прибытия скорой помощи. По факту аварии сейчас проводится проверка.

Фото: 63мвд.рф