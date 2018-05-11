ДТП произошло накануне в Борком районе губернии. Как рассказали в региональном управлении МВД, 38-летний мужчина за рулем «Приоры» не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в правый кювет с последующим опрокидыванием.
По версии сотрудников полиции, в результате полученных телесных повреждений мужчина скончался до прибытия скорой помощи. По факту аварии сейчас проводится проверка.
Фото: 63мвд.рф
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