ДТП произошло в районе развязки «Самара-Тольятти – Уфа», вблизи поселка Мирный. Инспекторы ГИБДД получили сигнал от проезжающих мимо водителей. Транспортное средство, когда его обнаружили, было практически полностью занесено снегом.

Прибывшим полицейским водитель пояснил, что направлялся из Нальчика в Новосибирск. На трассе его настигла стихия, и он угодил в снежный плен, из которого не может выбраться уже 18 часов. Топливо закончилось, а тем временем, мороз усилился до 15 градусов.

Сотрудники ГИБДД остановили проезжающую фуру, водитель которой, любезно согласился помочь, пустил жителя Нальчика отогреться и попить чай.

На помощь пришлось призвать спецтехнику - иными путями вытащить автомобиль было невозможно. Ожидая подкрепление, чтобы не терять времени, сотрудники полиции Владимир и Алексей вручную, при помощи лопат, раскапывали автомобиль. Спецтехника прибыла оперативно, расчистила дорогу и извлекла большегруз из кювета.

При эвакуации автомобиля из сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены организовать движение по одной полосе, не допустив при этом заторов.

Эвакуированное транспортное средство было отбуксировано до ближайшей заправки, после чего водитель смог продолжить движение.

Мероприятие по извлечению из кювета большегруза продолжалось несколько часов. После оказания необходимой помощи водителю фуры, сотрудники ГИБДД продолжили службу на маршруте патрулирования. Это был экипаж отдельного взвода ДПС отделения ГИБДД ОМВД России по Красноярскому району в составе старшего лейтенанта полиции Владимира Ерёмина и лейтенанта полиции Алексея Спирина.

Фото: УМВД Самарской области