Трагедия произошла накануне в одной из квартир областной столицы. Об этом рассказали следственные органы губернии.

По предварительным данным, 21-летняя мать усадила своего 10-месячного сына в ванную в детском стуле для купания. Женщина включила воду и, не закрыв сливного отверстия, вышла, оставив малыша одного.

Через 20 минут сына, не подававшего признаков жизни, обнаружил отец. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».