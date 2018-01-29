ДТП произошло сегодня около 8 утра на трассе неподалеку от пос. Гранный. Участниками аварии стали Citroen и KIA.

Водитель первой машины получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте, второго с ранениями отвезли в больницу. Как сообщает группа «Спасение», выжившим оказался заведующий травматологическим отделением городской больницы Новокуйбышевска Валерий Цымбалюк. Сейчас он находится в реанимации.

Сила удара автомобилей и полученные ими повреждения говорят о превышении скорости.

По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.

Фото Денис Князьков