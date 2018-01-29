ДТП произошло сегодня около 8 утра на трассе неподалеку от пос. Гранный. Участниками аварии стали Citroen и KIA.
Водитель первой машины получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте, второго с ранениями отвезли в больницу. Как сообщает группа «Спасение», выжившим оказался заведующий травматологическим отделением городской больницы Новокуйбышевска Валерий Цымбалюк. Сейчас он находится в реанимации.
Сила удара автомобилей и полученные ими повреждения говорят о превышении скорости.
По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Фото Денис Князьков
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