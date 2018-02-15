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15 февраля 2018
10:41:35

В Самарской области в результате поджога квартиры погибли трое детей

Еще четверых удалось спасти очевидцам пожара. Как рассказали в МЧС губернии, трагедия произошла в селе Лозовка Кинель-Черкасского района накануне вечером.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли своевременно и ликвидировали возгорание, площадь которого составила 50 кв.м. По данным «Интерфакса, предполагаемый виновник поджога задержан.

В МЧС отметили, что в квартире проживала многодетная мать и 7 ее детей. Двое погибших малышей были 2017 года рождения и еще один – 2015.




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