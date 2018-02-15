Еще четверых удалось спасти очевидцам пожара. Как рассказали в МЧС губернии, трагедия произошла в селе Лозовка Кинель-Черкасского района накануне вечером.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли своевременно и ликвидировали возгорание, площадь которого составила 50 кв.м. По данным «Интерфакса, предполагаемый виновник поджога задержан.
В МЧС отметили, что в квартире проживала многодетная мать и 7 ее детей. Двое погибших малышей были 2017 года рождения и еще один – 2015.
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