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24 января 2017
07:19:42

В Самарской области в этом году возможно нашествие саранчи

В 2017 году на территории 15 субъектов пяти федеральных округов России прогнозируется нашествие саранчи. Об этом предупреждает Всероссийский Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера "Антистихия".

В прогнозе Центра не упоминается Самарская область, но несколько соседних регионов могут испытать на себе губительное для урожая воздействие вредителя.

"Высокая плотность популяции вредителя ожидается на территории Южного (Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область), Северо-Кавказского (Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария), Приволжского (Башкирия, Оренбургская область), Уральского (Челябинская область), Сибирского (Алтайский и Забайкальский края, республики Алтай, Бурятия, Хакасия, южные районы Иркутской области) федеральных округов", — говорится в прогнозе Центра "Антистихия".

Саранча является вредителем сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. Это насекомое способно преодолевать большие расстояния. Стая саранчи в поисках пищи уничтожает на своем пути практически всю растительность.

Источник TLT.ru




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