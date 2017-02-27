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27 февраля 2017
07:45:28

В Самарской области в эти выходные был побит очередной температурный рекорд

Об этом рассказали в областном Гидрометцентре. Абсолютный максимум температуры воздуха синоптики зафиксировали на двух станциях губернии. В Большой Глушице термометры показали +1,9 градуса, это на 0,4 больше, чем было зафиксировано в 1966, а затем и в 1998 году.

В Авангарде было +2,3, на 0.2 выше, чем там же 17 лет назад. Аномальное для этого времени года тепло сейчас покинуло наш регион, но вскоре оно вернется.

 

 

Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год

Максимальная температура воздуха в 2017г, °С

Отклонение в °С

Б.Глушица

1.5/1966,1998

1.9

0.4

Авангард

2.1/1990

2.3

0.2

 




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