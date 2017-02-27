Об этом рассказали в областном Гидрометцентре. Абсолютный максимум температуры воздуха синоптики зафиксировали на двух станциях губернии. В Большой Глушице термометры показали +1,9 градуса, это на 0,4 больше, чем было зафиксировано в 1966, а затем и в 1998 году.

В Авангарде было +2,3, на 0.2 выше, чем там же 17 лет назад. Аномальное для этого времени года тепло сейчас покинуло наш регион, но вскоре оно вернется.