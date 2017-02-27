Об этом рассказали в областном Гидрометцентре. Абсолютный максимум температуры воздуха синоптики зафиксировали на двух станциях губернии. В Большой Глушице термометры показали +1,9 градуса, это на 0,4 больше, чем было зафиксировано в 1966, а затем и в 1998 году.
В Авангарде было +2,3, на 0.2 выше, чем там же 17 лет назад. Аномальное для этого времени года тепло сейчас покинуло наш регион, но вскоре оно вернется.
|
|
Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год
|
Максимальная температура воздуха в 2017г, °С
|
Отклонение в °С
|
Б.Глушица
|
1.5/1966,1998
|
1.9
|
0.4
|
Авангард
|
2.1/1990
|
2.3
|
0.2
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