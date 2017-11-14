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14 ноября 2017
07:06:59

В Самарской области в ДТП с пятью машинами погиб водитель иномарки

Это случилось накануне примерно в 17.00 на 54 километре трассы Самара-Бугуруслан. По предварительной информации сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля «Киа Спортаж» выехал на полосу встречного движения, где врезался в КАМАЗ.

От удара в ДТП оказались вовлечены еще три автомашины - КАМАЗ, УАЗ и Волга. Все они получили различные повреждения. А 40-летний мужчина, который стал виновником столкновения, скончался на месте.

По данному факту сотрудники полиции сейчас проводят проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.




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