Это случилось накануне примерно в 17.00 на 54 километре трассы Самара-Бугуруслан. По предварительной информации сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля «Киа Спортаж» выехал на полосу встречного движения, где врезался в КАМАЗ.

От удара в ДТП оказались вовлечены еще три автомашины - КАМАЗ, УАЗ и Волга. Все они получили различные повреждения. А 40-летний мужчина, который стал виновником столкновения, скончался на месте.

По данному факту сотрудники полиции сейчас проводят проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.