Авария произошла сегодня утром на трассе «Осинки – Приволжье - Хворостянка».
Как рассказали в ГИБДД региона, сидевший за рулем «Уазика» службы «03» мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Калину». В результате и водитель, и пассажир «скорой» скончались на месте.
Водитель и пассажир легковушки госпитализированы с травмами. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел сейчас проводят проверку.
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