Авария произошла сегодня утром на трассе «Осинки – Приволжье - Хворостянка».

Как рассказали в ГИБДД региона, сидевший за рулем «Уазика» службы «03» мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Калину». В результате и водитель, и пассажир «скорой» скончались на месте.

Водитель и пассажир легковушки госпитализированы с травмами. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел сейчас проводят проверку.