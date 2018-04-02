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02 апреля 2018
10:45:06

В Самарской области в ДТП погибли водитель скорой помощи и его пассажир

Авария произошла сегодня утром  на трассе «Осинки – Приволжье - Хворостянка».

Как рассказали в ГИБДД региона, сидевший за рулем «Уазика» службы «03» мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Калину». В результате и водитель, и пассажир «скорой» скончались на месте.

Водитель и пассажир легковушки госпитализированы с травмами. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел сейчас проводят проверку. 




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