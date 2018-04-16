Авария произошла в минувшие выходные на трассе Самара-Большая Черниговка. Как рассказали в ГИБДД региона, 60-летний мужчина, сидевший за рулем автомобиля Renault, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате допустил опрокидывание в правый кювет.
Сидевший в машине пассажир скончался на месте происшествия до приезда «скорой». О состоянии водителя не сообщается. По факту аварии полиция проводит проверку.
Фото: ГУ МВД 63 регион
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