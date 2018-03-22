ДТП со смертельным исходом произошло накануне вечером в Большеглушицком районе. По причине, которую сейчас пытаются установить сотрудники полиции, устанавливается, произошло столкновение «Приоры» и большегруза.
Сидевшие в вазовской машине две женщины и водитель фуры не пострадали. Сейчас по факту этой аварии проводится проверка, сообщает региональное управление МВД.
Фото: группа "Спасение 24..."
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Эксперты выразили уверенность, что к концу апреля главный футбольный объект будет сдан в эксплуатацию.
Первенство страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в эти дни в Краснодаре.
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Произошла она накануне вечером