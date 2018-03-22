ДТП со смертельным исходом произошло накануне вечером в Большеглушицком районе. По причине, которую сейчас пытаются установить сотрудники полиции, устанавливается, произошло столкновение «Приоры» и большегруза.

Сидевшие в вазовской машине две женщины и водитель фуры не пострадали. Сейчас по факту этой аварии проводится проверка, сообщает региональное управление МВД.

Фото: группа "Спасение 24..."