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12 января 2018
07:22:47

В Самарской области в 2017 году приведено в нормативное состояние 132 км автодорог

Об этом сообщает пресс-служба «Поволжуправтодор». На отдельных участках выполнены работы по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки. Отремонтированы некоторые искусственные сооружения.

Раньше срока введен в эксплуатацию наиболее значимый из них – мост на водосливной плотине Жигулевской ГЭС, который является единственным сухопутным звеном, связующим оба берега Волги между Жигулевском и Тольятти.

В предстоящем сезоне дорожники планируют продолжить уже начатое строительство транспортной развязки в  Тольятти на 974-м километре автодороги М-5 «Урал». Транзитные автомобили, следующие по федеральной трассе, и местный транспорт смогут двигаться в разных уровнях, не мешая друг другу.




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