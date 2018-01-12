Об этом сообщает пресс-служба «Поволжуправтодор». На отдельных участках выполнены работы по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки. Отремонтированы некоторые искусственные сооружения.

Раньше срока введен в эксплуатацию наиболее значимый из них – мост на водосливной плотине Жигулевской ГЭС, который является единственным сухопутным звеном, связующим оба берега Волги между Жигулевском и Тольятти.

В предстоящем сезоне дорожники планируют продолжить уже начатое строительство транспортной развязки в Тольятти на 974-м километре автодороги М-5 «Урал». Транзитные автомобили, следующие по федеральной трассе, и местный транспорт смогут двигаться в разных уровнях, не мешая друг другу.