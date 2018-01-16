Как говорят в региональном минздраве, впервые за много лет показатель смертности женщин во время беременности, во время родов и в течение шести недель после них оказался равным нулю. Это то, к чему стремится вся система здравоохранения - сохранять жизни, эффективно поддерживать и улучшать здоровье.

Кстати, удалось существенно снизить и младенческую смертность в регионе по сравнению с 2016 годом: с 5,2 до 3,9 на 1000 родившихся. Как отметили в ведомстве, такие показатели стали возможными, прежде всего, благодаря активной работе крупнейших перинатальных центров Самары и Тольятти. Как отмтеил замминистра здравоохранения Сергей Вдовенко:

«Развитие службы родовспоможения, детской медицины – один из приоритетов в работе областных властей. Чуть больше года назад открылся после модернизации самый большой перинатальный центр Поволжья в Тольятти на 8 тысяч родов в год, в Самаре запущен отвечающий всем современным требованиям областной перинатальный центр на 5 тысяч родов в год. Там созданы все условия, в том числе для лечения различных патологий у рожениц и недоношенных детей. В них заложены стандарты мирового уровня. Сформирован коллектив, который готов круглосуточно оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь женщинам и детям Самарской губернии.

Результатом нашей совместной работы стало дальнейшее снижение уровня младенческой смертности, хотя он и сейчас в области ниже среднероссийского показателя, и отсутствие материнской смертности. Надеюсь, 2018 год станет отправной точкой отсчета для достижения новых успехов в сохранении жизней и здоровья населения губернии».