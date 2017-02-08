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08 февраля 2017
08:34:07

В Самарской области уже третью неделю ищут 18-летнего студента

В полицию обратилась мать юноши. Она сообщила о пропаже сына - учащегося одного из самарских вузов.

Фото: 63.mvd.ru

Полицейские установили, что молодой человек некоторое время находился в городе Новокуйбышевске, после этого материал проверки по факту его пропажи был передан в Отдел МВД по Новокуйбышевску. Местные правоохранители выяснили, что 17 января самарский студент поселился в одной из городских гостиниц, переночевал там, а на следующий день отбыл в неизвестном направлении. Друзей и родственников в Новокуйбышевске у него не имеется.

В Новокуйбышевском отделе полиции 5 февраля текущего года заведено оперативно-розысконое дело по факту отсутствия человека, ориентировки на него переданы всем наружным службам горотдела полиции. Два номера сотовых телефонов, оформленных на разыскиваемого, не отвечают. На данный момент полицейские направили запросы в банк, где пропавший молодой человек имеет счет.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, сообщить по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.




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