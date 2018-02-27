Теперь он составляет 20 221 рубль. Решение приняли депутаты Губернской Думы на сегодняшнем заседании. Если бы этого не произошло, многие пенсионеры в Тольятти лишились выплат после индексации пенсий, которые с 1 января выросли на 3,7%.
Сейчас ежемесячные денежные выплаты предоставляются только неработающим ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам, у которых размер пенсии не превышает 19500 рублей.
Принятая поправка повысила критерий нуждаемости также на 3,7%. Это позволит ветеранам сохранить право на получение выплаты.
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