Теперь он составляет 20 221 рубль. Решение приняли депутаты Губернской Думы на сегодняшнем заседании. Если бы этого не произошло, многие пенсионеры в Тольятти лишились выплат после индексации пенсий, которые с 1 января выросли на 3,7%.

Сейчас ежемесячные денежные выплаты предоставляются только неработающим ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам, у которых размер пенсии не превышает 19500 рублей.

Принятая поправка повысила критерий нуждаемости также на 3,7%. Это позволит ветеранам сохранить право на получение выплаты.