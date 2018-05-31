Накануне вечером в регионе местами дул шквальный ветер с порывами до 30 м/с , который подтвердил штормовое предупреждение спасателей. Так в Красноярском районе он повредил линии электропередач, без света временно остались поселки Мирный, Светлое Поле, Новый и Старый Буян и другие населенные пункты. Есть также повреждения на кровлях.

А в международном аэропорту Курумоч ветер сорвал крышу с пассажирского терминала. В момент падения на стоянке не было воздушных судов и спецтехники, никто из пассажиров и сотрудников не пострадал. Инцидент также не повлиял на работу аэропорта и его расписание.

В Тольятти пока о серьезных разрушениях не сообщалось, но есть поваленные деревья и сломанные ветки.

Фото: группы Вконтакте Речфлот63, Спасение24, в Твиттере Красноярский район, Артем Теперин