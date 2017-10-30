Цифры актуальны в III квартале текущего года. По сравнению с предыдущими величинами все показатели понижены.
Чиновники полагают, что трудоспособному населению теперь достаточно 10996 рублей, пенсионерам – 7910 рублей, детям – 9931 рубля. В расчете на душу населения прожиточный минимум составляет теперь 10014 рублей.
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