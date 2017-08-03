Согласно постановлению правительства региона, для трудоспособного населения минимум составляет 11072 рубля, для пенсионеров – 7990, для детей – 9967, в расчете на душу населения – 10085 рублей.

В кабмине подчеркнули, что гражданам, получающим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, будет автоматизировано произведен перерасчет.

Постановление вступает в силу с 6 августа.