Согласно постановлению правительства региона, для трудоспособного населения минимум составляет 11072 рубля, для пенсионеров – 7990, для детей – 9967, в расчете на душу населения – 10085 рублей.
В кабмине подчеркнули, что гражданам, получающим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, будет автоматизировано произведен перерасчет.
Постановление вступает в силу с 6 августа.
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