Синоптики приволжского Гидрометцентра зафиксировали его в минувшие выходные в районе города Кинель-Черкассы. Термометры показали здесь 31,8 градуса выше нулевой отметки, это на 0.3 градуса выше предыдущего температурного максимума, который был установлен в 1979 году.