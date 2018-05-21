Синоптики приволжского Гидрометцентра зафиксировали его в минувшие выходные в районе города Кинель-Черкассы. Термометры показали здесь 31,8 градуса выше нулевой отметки, это на 0.3 градуса выше предыдущего температурного максимума, который был установлен в 1979 году.
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