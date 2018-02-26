Как сообщили в администрации, в отличие от показателей 3-го квартала, которые были понижены, новые цифры больше предыдущих. В расчете на душу населения сумма составляет 9400 рублей, для трудоспособного населения – 10333 рубля, для детей – 9253.

Самый низкий показатель традиционно у пенсионеров. Прожиточный минимум, который положен пожилым людям, - это 7440 рублей.