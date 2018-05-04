В Самарской области установлен особый противопожарный режим
Запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.
В связи с установившейся жаркой погодой убедительно просим жителей и гостей Самарской области строго соблюдать порядок в наших лесах. За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности предусмотрена административная ответственность.
Теперь у главной страницы и личного кабинета более эффективная и понятная структура
Этот праздник - один из любимых и самых почитаемых праздников в нашем городе
Госавтоинспекция давно и успешно сотрудничает с таксомоторными организациями города
Как сообщает управление Ростпотребнадзора по Самарской области, таковых зон в регионе насчитывается 26 среди 35 муниципальных образований
Показательное шоу в этом году в рамках празднования Дня Победы пройдет при личной поддержке главы региона Дмитрия Азарова
Это произойдет впервые в истории празднования Дня Победы в Тольятти
Мероприятие прошло на минувшей неделе и стало центральным событием состоявшейся в Самарской области акции "Всероссийский день посадки леса"