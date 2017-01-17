Губернатор Николай Меркушкин подписал соответствующий закон. Появление официальной праздничной даты призвано повысить роль отцовства наряду с материнством в обществе и укрепить ценность института семьи. Отмечать праздник жители нашего региона будут ежегодно в первую субботу ноября. Так, в 2017 году День отца в губернии придется на 4 ноября.