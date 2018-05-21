Региональный минлесхоз и лаборатория природоохранной биологии «Экотон» запустили его в 2008 году.

В ходе мероприятий построено более 600 искусственных гнездовий, в том числе, дуплянки для сов и соколов, а так же гнездовые платформы для орлов. Уже более 10 лет постройки активно используются пернатыми, что повышает успех их размножения и способствует улучшению экологической обстановки в области.

Например, длиннохвостая неясыть - один из основных потребителей мышевидных грызунов. Обустройство массивов гнездовых ящиков для длиннохвостой неясыти в Волжском, Кинельском, Красноярском районах позволило значительно увеличить численность длиннохвостой неясыти в окрестностях Самары и снизить численность полевки в период её массового размножения, что в свою очередь способствует сокращению распространения инфекций, переносимых грызунами.

Ежегодно в мае месяце проводятся выезды для проверки заселенных искусственных гнездовий.