Это случилось накануне вечером в поселке Яицкое Волжского района губернии. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. По словам представителей ведомства, во время полета что-то пошло не так, и парапланерист упал в воду.
На место выезжали спасатели на катере, но помочь мужчине они не смогли. Он утонул -такова предварительная версия, точную причину смерти установит экспертиза. Личность мужчины уже установлена. Ему было 67 лет.
Фото МЧС Самарской области
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