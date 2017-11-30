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30 ноября 2017
09:20:32

В Самарской области упал в озеро и погиб парапланерист

Это случилось накануне вечером в поселке Яицкое Волжского района губернии. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. По словам представителей ведомства, во время полета что-то пошло не так, и парапланерист упал в воду.

На место выезжали спасатели на катере, но помочь мужчине они не смогли. Он утонул -такова предварительная версия, точную причину смерти установит экспертиза. Личность мужчины уже установлена. Ему было 67 лет.

Фото МЧС Самарской области




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