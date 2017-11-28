Полицейские отправили его в высокотемпературную печь на одном из промышленных предприятий Самары - утилизация проходила методом переплавки.
Как рассказали в региональном управлении МВД, в огонь отправлено изъятое или добровольно сданное охотничье гладкоствольное и нарезное, газовое и травматическое оружие – всего более 3,5 тысяч единиц.
Перед уничтожением его привели в негодное состояние. В полиции отметили, что такие мероприятия проводятся на плановой основе и будут продолжены в дальнейшем.
В Роскосмосе подтвердили невыведение спутника «Метеор» на целевую орбиту
Программа «Главная тема» с участием и.о. губернатора Самарской области начнется в 19.00 на канале «Россия-24»
Итоги исследования качества жизни за 2017 год подвел Финансовый университет при правительстве России
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Об этом сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс»
Общероссийский народный фронт вышел с инициативой о включении всего нашего леса в некий "лесопарковый зеленый пояс".