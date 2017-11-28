Полицейские отправили его в высокотемпературную печь на одном из промышленных предприятий Самары - утилизация проходила методом переплавки.

Как рассказали в региональном управлении МВД, в огонь отправлено изъятое или добровольно сданное охотничье гладкоствольное и нарезное, газовое и травматическое оружие – всего более 3,5 тысяч единиц.

Перед уничтожением его привели в негодное состояние. В полиции отметили, что такие мероприятия проводятся на плановой основе и будут продолжены в дальнейшем.