Об этом сообщили в полиции региона. За минувший год было возбуждено более 60 уголовных дел по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Так, по решению суда вынесен приговор в отношении группы лиц: четверым жителям региона присудили штрафов на общую сумму более 400 тысяч рублей. Половину заплатит организатор группировки, который к тому же полгода отсидит в колонии-поселении.
Деятельность полиции по выявлению преступлений в сфере незаконной организации азартных игр будет продолжена и в дальнейшем, отметили в пресс-службе управления МВД губернии.
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