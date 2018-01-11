Об этом сообщили в полиции региона. За минувший год было возбуждено более 60 уголовных дел по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Так, по решению суда вынесен приговор в отношении группы лиц: четверым жителям региона присудили штрафов на общую сумму более 400 тысяч рублей. Половину заплатит организатор группировки, который к тому же полгода отсидит в колонии-поселении.

Деятельность полиции по выявлению преступлений в сфере незаконной организации азартных игр будет продолжена и в дальнейшем, отметили в пресс-службе управления МВД губернии.