С начала года на дорогах региона зарегистрировано 420 таких ДТП, вы них погибли 11 несовершеннолетних и 456 получили ранения. И эти показатели ежедневно и неуклонно увеличиваются. Так, серьезным всплеском дорожных аварий с детьми отмечен октябрь, их уже 37, и преобладающее большинство, более 80%, это – наезды на пешеходов.

С наступлением дождливой погоды, более короткого светового дня значительно ухудшается видимость. Сложно увидеть пешеходов, которые зачастую в этот период времени используют одежду темных тонов. Особую тревогу у полиции вызывают аварии, совершенные по неосторожности детей – таким становится каждое четвертое, и здесь очень важна роль родителей, говорит главный государственный инспектор безопасности дорожного движения в Самарской области Игорь Антонов, давая взрослым некторые советы:

«К сожалению, личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не скажет ему, что тормозной путь автомашины при скорости 60 км/час составляет 20 метров, а при мокром покрытии может увеличиться вдвое. Ребенок ассоциирует автомобиль с игрушкой, не понимая, что он не может остановиться мгновенно. Особенности детской психики – фиксация внимания на одном предмете (другие ребенок уже не видит) – увеличивают его незащищенность.

Отпуская ребенка на улицу, необходимо подготовить его к взаимоотношениям с ней, напоминать, что пешеходный переход не всегда является гарантом безопасности. Необходимо научить ребенка правильно переходить проезжую часть, научить оценивать обстановку. Зачастую, пешеходы, смело ступают на проезжую часть, не глядя по сторонам, хотя Правила дорожного движения предписывают пешеходу «убедиться, что переход будет безопасен».

Находясь с ребенком около пешеходного перехода, обязательно обратите его внимание на то, что все автомобили остановились, водители видят пешеходов и пропускают, и только тогда переходите дорогу размеренным шагом.

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев.

При этом взрослым следует понимать, что вся наука сойдет на нет, в ту минуту, когда родители, торопясь, сами переведут ребенка через дорогу в неустановленном для перехода месте.

Необходимо учить детей с самого раннего возраста учить наблюдать и ориентироваться в дорожной обстановке.

У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

Учите ребенка замечать транспортные средства вдалеке, оценивать скорость и направление движения автомобиля. Научите определять, какая автомашина едет прямо, а какая готовится к повороту.

Большое количество дорожных происшествий происходит в темное время суток. Необходимо обезопасить ребенка, сделать его видимым для водителя. Для этого необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде и предметах обихода. Прикрепите яркий фликер на одежду, и он сделает безопасным пребывание ребенка на улице.

Отдельное пожелание к водителям. Приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость до минимальной, предвидеть возможность внезапного появления ребенка на дороге.

Особенно следует быть внимательными, когда транспортные средства, двигающиеся в соседнем ряду, впереди вас, снижают скорость. Причиной этому может быть появление на дороге пешехода. В любом случае, гарантом безопасности, является неукоснительное соблюдение скоростного режима. Предельное внимание и концентрация, особенно при движении около детских учреждений и школ, должны быть обязательны.

Наши дети, выходя на улицу, становятся беззащитными. Опасность их подстерегает на каждом шагу. Мы должны сделать все, для сохранения жизни и здоровья нашего будущего поколения!».