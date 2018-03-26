ДТП произошло 25 марта около 11:00 в Алексеевском районе. Как выяснили полицейские, после столкновения с припаркованной автоцистерной водитель внедорожника едва успел покинуть салон авто, как машина загорелась.
По данным полицейских, цистерна грузовика была пуста. Водитель "УАЗа" получил незначительные травмы. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все подробности ДТП, проводится проверка.
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