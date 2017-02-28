Авария произошла накануне вечером неподалеку от совхоза «Молодая Гвардия» на автодороге Самара-Чапаевск. Водитель самосвала не справился с рулевым управлением и допустил занос машины. В результате «МАЗ» резко развернулся, пробил задней частью ограждение моста и повис над обрывом.
Как сообщает группа "Вконтакте" Спасение 24 Самара, Новокуйбышевск, Тольятти", водитель чудом остался жив, так как машина сохранила равновесие и не сорвалась вниз. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД Волжского района. Сейчас по факту ЧП они проводят проверку.
Фото: Спасение 24 Самара, Новокуйбышевск, Тольятти
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