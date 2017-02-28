Авария произошла накануне вечером неподалеку от совхоза «Молодая Гвардия» на автодороге Самара-Чапаевск. Водитель самосвала не справился с рулевым управлением и допустил занос машины. В результате «МАЗ» резко развернулся, пробил задней частью ограждение моста и повис над обрывом.

Как сообщает группа "Вконтакте" Спасение 24 Самара, Новокуйбышевск, Тольятти", водитель чудом остался жив, так как машина сохранила равновесие и не сорвалась вниз. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД Волжского района. Сейчас по факту ЧП они проводят проверку.

Фото: Спасение 24 Самара, Новокуйбышевск, Тольятти

По телефонам Единого Информационного Центра Службы спасения по Самарской области можно получить справочную информацию, заказать номер в придорожной гостинице, заказать запчасти на автомобиль, связаться с автосервисом, заказать эвакуатор, сообщить о ЧС и многое другое.



Грузовой эвакуатор с частичной погрузкой на полноприводном ходу (вездеход) 6Х6.

Грузовой эвакуатор Самара и Самарская область.

Эвакуация грузовых автомобилей из трудно доступных мест.

Эвакуация автопоезда массой до 60т.

Вызов эвакуатора с мобильного 8-927-267-89-11. эвакуация грузовиков после ДТП.

подъем автомобилей из кюветов, оврагов, рек и т.д. Заключение договоров, наличный и безналичный расчет. Вызов эвакуатора КРУГЛОСУТОЧНО по телефонам службы спасения!



Самара +7 (846) 34-20-911;

Новокуйбышевск +7 (84635) 49-911;

Тольятти +7 (8482) 615-911;

Жигулёвск +7-901-80-39-911;

Сызрань +7 (8464) 912-911;

Октябрьск +7-901-80-37-911;

Чапаевск +7 (84639) 21-911;

Кинель +7 (84663) 61-911;

Отрадный +7 (84661) 27-911;

Красный-Яр +7 (84657) 22-911;

Кинель-Черкассы +7 (84660) 47-911;

Нефтегорск +7 (84670) 20-911;

Елховка +7 (84658) 33-911;

Исаклы +7 (84654) 21-911;

Кошки +7 (84650) 22-911;

Большая Черниговка +7 (84672) 21-911