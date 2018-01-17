Житель Красноярского района в сентябре прошлого года взял бензопилу и срубил в ближайшем лесу 12 берез. Деревья росли на территории Ново-Буянского лесничества, относящегося к категории защитных лесов. Таким образом мужчина причинил лесному фонду Российской Федерации ущерб на сумму свыше 50000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Об этом рассказали в областной прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.