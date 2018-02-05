ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости, сообщили в поисково-спасательном отряде губернии.

В результате столкновения один из участников происшествия - водитель Hyundai Solaris - получил черепно-мозговую травму. Скорая увезла его в больницу.

Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются сотрудники ГИБДД.