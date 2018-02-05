ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости, сообщили в поисково-спасательном отряде губернии.
В результате столкновения один из участников происшествия - водитель Hyundai Solaris - получил черепно-мозговую травму. Скорая увезла его в больницу.
Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин
На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники.
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Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей.
Из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом
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