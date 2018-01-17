ДТП произошло накануне днем в Сергиевском районе. Как рассказали в полиции региона, 73-летний мужчина, сидевший за рулем вазовской «Нивы» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди КАМАЗа и врезался в него.
Мужчина был госпитализирован с травмами головы, водитель грузовой машины серьезно не пострадал. По факту этой аварии сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Наша губерния заняла 9 место из 85.
Как рассказали в в администрации, документ был подготовлен в 2013 году
В связи с этим Госавтоинспекция обращает внимание водителей...
Дети 7 и 9 лет находились в автомобиле «Лада Гранта»
Такое решение было принято после выездного совещания с представителями городской администрации, МЧС и полиции.
Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов
Как установили сотрудники органов внутренних дел, мужчина стал богаче на 600 тысяч рублей