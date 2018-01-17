ДТП произошло накануне днем в Сергиевском районе. Как рассказали в полиции региона, 73-летний мужчина, сидевший за рулем вазовской «Нивы» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди КАМАЗа и врезался в него.

Мужчина был госпитализирован с травмами головы, водитель грузовой машины серьезно не пострадал. По факту этой аварии сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.