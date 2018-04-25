ДТП произошло накануне на трассе М-5 в Сызранском районе. Все большегрузы двигались в попутном направлении со стороны Самары в направлении Москвы. В результате столкновения водитель тягача с полуприцепом Мерседес оказался зажатым в кабине автомобиля.
Пришлось вызывать бригаду спасателей. С помощью гидроинструмента специалисты разрезали кузов и передали мужчину врачам скорой помощи для госпитализации. Что стало причиной аварии, предстоит установить полицейским, сейчас по факту происшествия они проводят проверку.
Фото: 63мвд.рф
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