Она проводится десятый год, и ее основная задача — определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.
Жители Тольятти могут проголосовать за номинантов с завтрашнего дня на сайтах www.mincult.samregion.ru, www.samregion.ru, а также в пунктах голосования.
Голосование продлится до 17 ноября. Пункты голосования будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00.
Адреса пунктов голосования:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
1. Площадь Свободы, 4 Административное здание мэрии городского округа Тольятти № 1
2. Ул. Белорусская, 33 Административное здание мэрии городского округа Тольятти № 2
3. Бульвар Ленина, 15 Администрация Центрального района (территориальный орган) мэрии городского округа Тольятти
4. Комсомольская, 78 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
5. Б-р Ленина, 10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская библиотечная корпорация» - Центральная библиотека имени В.Н. Татищева
6. Ул. Горького, 42 Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» - Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина
7. Ул. Карла Маркса, 27 Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Культурно-досуговый центр «Буревестник»
8. Ул. Баныкина, 22а Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 «Красные Крылья» городского округа Тольятти - Спортивный комплекс «Акробат»
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
9. Новый проезд, 2 Администрация Автозаводского района (территориальный орган) мэрии городского округа Тольятти
10. Ул. Юбилейная, 8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Библиотека Автограда»
11. Московский пр-т, 21 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детский Дом культуры городского округа Тольятти
12. Приморский бульвар, 37 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
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