Она проводится десятый год, и ее основная задача — определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.

Жители Тольятти могут проголосовать за номинантов с завтрашнего дня на сайтах www.mincult.samregion.ru, www.samregion.ru, а также в пунктах голосования.

Голосование продлится до 17 ноября. Пункты голосования будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00.

Адреса пунктов голосования:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

1. Площадь Свободы, 4 Административное здание мэрии городского округа Тольятти № 1

2. Ул. Белорусская, 33 Административное здание мэрии городского округа Тольятти № 2

3. Бульвар Ленина, 15 Администрация Центрального района (территориальный орган) мэрии городского округа Тольятти

4. Комсомольская, 78 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

5. Б-р Ленина, 10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская библиотечная корпорация» - Центральная библиотека имени В.Н. Татищева

6. Ул. Горького, 42 Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» - Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина

7. Ул. Карла Маркса, 27 Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Культурно-досуговый центр «Буревестник»

8. Ул. Баныкина, 22а Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 «Красные Крылья» городского округа Тольятти - Спортивный комплекс «Акробат»

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

9. Новый проезд, 2 Администрация Автозаводского района (территориальный орган) мэрии городского округа Тольятти

10. Ул. Юбилейная, 8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Библиотека Автограда»

11. Московский пр-т, 21 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детский Дом культуры городского округа Тольятти

12. Приморский бульвар, 37 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского