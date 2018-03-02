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02 марта 2018
11:52:12

В Самарской области стартовала программа «Земский фельдшер»

Медики, согласившиеся на работу в селах, смогут получить около 700 тысяч рублей. Служба исследования сервиса HeadHunter проанализировала вакансии и резюме в Самарской области, и выяснила, на какое вознаграждение могут рассчитывать медицинские работники сейчас. 

Средняя зарплата для сотрудников медицинской сферы составила в 2018 году 35 605 рублей в Самаре и 34 000 рублей – в Тольятти.

Минимальное зарплатное предложение для работников данной сферы в начале года составило 6 204 рубля. Самым «дорогим» предложением в январе-феврале 2018 г. стала позиция врача психиатра-нарколога с зарплатой от 90 000 до 200 000 рублей.

Максимальная заработная плата для фельдшера в Самарской области в этом году составила 40 000 рублей. Правда, требовался специалист не в медицинское учреждение, а в транспортный отдел розничной торговой сети. При этом кандидат должен был иметь медицинское образование, опыт работы от 3-х лет и удостоверение о допуске к проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров.

На стартовых позициях, где кандидату достаточно среднего медицинского образования, оплата труда для фельдшера составляет 12 000- 18 000 рублей.




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