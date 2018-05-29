Она приурочена к Дню защиты детей, в ее рамках работники службы взыщут алименты, проверят бухгалтерии, привлекут к административной и уголовной ответственности нерадивых родителей, а также окажут шефскую помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

За 4 месяца 2018 года судебные приставы губернии возбудили более 4 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму почти 84 миллиона рублей. Еще 4,5 тысячи дел были успешно завершены: удалось взыскать чуть более 29 миллионов рублей.

Кроме того, за уклонение и злостное уклонение от уплаты алиментов было возбуждено 616 административных и 364 уголовных дела.

Фото: УФССП по Самарской области