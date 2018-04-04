Сотрудники УФССП одним из приоритетных направлений в своей работе считают помощь юным гражданам, оставшимся без попечения родителей, а также тем, чьи папы или мамы являются должниками по алиментам.
В рамках акции увеличится частота рейдов по должникам, также пройдут встречи представителей духовенства с родителями-алиментщиками, призванные побудить их вспомнить о своих детях. Цель акции – не только сократить задолженность по алиментным обязательствам, но и помочь маленьким жителям региона восстановить их законные права.
Акция «Судебные приставы – детям» продлится до 11 июня.
Это случилось сегодня утром на бульваре 50 лет Октября
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы
Владимир Путин подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018»
Направление Самара - Сочи станет одним их наиболее интенсивных
В снегу за остановочным павильоном на проспекте Степана Разина мужчина обнаружил свернутую пополам 5-тысячную купюру
Тольяттинские депутаты против выделения средств на корректировку проекта