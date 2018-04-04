Сотрудники УФССП одним из приоритетных направлений в своей работе считают помощь юным гражданам, оставшимся без попечения родителей, а также тем, чьи папы или мамы являются должниками по алиментам.

В рамках акции увеличится частота рейдов по должникам, также пройдут встречи представителей духовенства с родителями-алиментщиками, призванные побудить их вспомнить о своих детях. Цель акции – не только сократить задолженность по алиментным обязательствам, но и помочь маленьким жителям региона восстановить их законные права.

Акция «Судебные приставы – детям» продлится до 11 июня.