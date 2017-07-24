Ее проводят судебные приставы перед началом учебного года с целью взыскания алиментов с родителей-должников. В ходе акции приставы будут проводить рейды по адресам тех, кто уклоняется от исполнения своего родительского долга, к таким будут применяться все меры, предусмотренные Федеральным законом.

Среди этих мер, в том числе, опись и арест имущества, блокировка водительских документов, ограничение в праве выезда за пределы России. Акция «Собери ребенка в школу» продлится до середины сентября.