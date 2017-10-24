Реализацией займутся активисты ОНФ. Задача проекта – дать каждому ребенку гарантированную возможность бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи. Образовательное волонтерство в стране сейчас активно развивается: более 160 кружков и секций уже начали работу в разных регионах.

Желание помочь в открытии новых выразили 288 организаций, а свыше тысячи волонтеров готовы передавать детям свои знания и опыт на безвозмездной основе. В дальнейшем эти люди будут проходить отбор и собеседование, где будут обсуждаться образование, квалификация, опыт работы с детьми, а также возможность их дополнительного обучения.

Кроме того, планируется изменить законодательство, чтобы образовательные кружки в школах могли вести студенты. Поправки должны быть внесены до 1 декабря текущего года. По мнению экспертов, проект "Равные возможности – детям", в том числе, призван выработать механизмы вывода детей из интернета в реальную жизнь, в живое общение.