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29 января 2018
11:50:24

В Самарской области стартовал набор стюардов для Чемпионата мира по футболу

До 15 марта организаторы выберут 1400 жителей региона, которые будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей мундиаля.

Стать стюардом могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, не имеющие ограничений по здоровью. Стюарды будут контролировать потоки болельщиков, следить за соблюдением общественного порядка, помогать маломобильным гражданам попасть на стадион.

Кроме возможности поработать на крупнейшем международном событии, для стюардов будет организовано обучение по программам Российского футбольного союза и FIFA. После прохождения обучения они получат сертификат международного образца, с которым можно будет работать на футбольных соревнованиях любого уровня.

Для того, чтобы стать стюардом необходимо зарегистрироваться на сайте якоманда.рф до 15 марта 2018 года. После этого все кандидаты будут приглашены на личное собеседование. Они пройдут обучение, и с ними заключат договоры. Работа будет оплачиваться.

Подробности также в социальной сети Вконтакте

Фото Самарский Дом Молодежи




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