Световой день за месяц – с 7 января - увеличился на 1 час 34 минусы. А с 22 декабря – это день зимнего солнцестояния – на час 54 минуты. Долгота дня сегодня, 7 февраля, - 9 часов 22 минуты. Солнце взошло в 8:15, а уйдет за горизонт в 17:37. К слову сказать, 1 марта световой день в Тольятти будет длиться уже 10 часов 52 минуты, то есть больше еще на 1,5 часа.
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