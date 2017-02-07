Световой день за месяц – с 7 января - увеличился на 1 час 34 минусы. А с 22 декабря – это день зимнего солнцестояния – на час 54 минуты. Долгота дня сегодня, 7 февраля, - 9 часов 22 минуты. Солнце взошло в 8:15, а уйдет за горизонт в 17:37. К слову сказать, 1 марта световой день в Тольятти будет длиться уже 10 часов 52 минуты, то есть больше еще на 1,5 часа.

Так что весна не за горами! Это особенно приятно помнить, когда за окном -19.