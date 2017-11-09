Накануне днем в районе острова Зеленый их резиновая лодка получила повреждения, и трое мужчин не имели возможности самостоятельно добраться до берега. Пришлось звонить в экстренную службу.
Уже через час после ЧП мужчины поднялись на борт спасательного катера, затем их доставили на спасательную станцию. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда губернии, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.
Это произошло впервые за 10 лет, сообщили в пресс-службе ТГУ
Эту услугу офисы предоставляют юридическим лицам с 1 ноября
Гражданин Казахстана, перевозивший товары народного потребления на грузовом автомобиле, предложил госслужащему 5 тысяч рублей
Они задержаны, возбуждено уголовное дело
Об этом сообщает пресс-служба оператора
Шестой сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» стартовал несколько дней назад
Он находится на перекрестке ул.Родины и ул. Баныкина