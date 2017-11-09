Накануне днем в районе острова Зеленый их резиновая лодка получила повреждения, и трое мужчин не имели возможности самостоятельно добраться до берега. Пришлось звонить в экстренную службу.

Уже через час после ЧП мужчины поднялись на борт спасательного катера, затем их доставили на спасательную станцию. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда губернии, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.