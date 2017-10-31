Шампиньоны «провинились» тем, что имели неправильное происхождение. Они прибыли из Польши, а продукты из этой страны запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации, так как подпадают под действие продуктового эмбарго.

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили продукцию весом 249 кг на оной из овощных баз. На ящиках с грибами специалисты выявили следы перемаркировки, а именно этикетки, на которых указана страна-производитель Сербия. Они были наклеены поверх тех, на которых значилась Польша.

Все ящики отвезли в Дубовый Умет, где уничтожили на ветсанутильзаводе.