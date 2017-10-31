Шампиньоны «провинились» тем, что имели неправильное происхождение. Они прибыли из Польши, а продукты из этой страны запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации, так как подпадают под действие продуктового эмбарго.
Инспекторы Россельхознадзора обнаружили продукцию весом 249 кг на оной из овощных баз. На ящиках с грибами специалисты выявили следы перемаркировки, а именно этикетки, на которых указана страна-производитель Сербия. Они были наклеены поверх тех, на которых значилась Польша.
Все ящики отвезли в Дубовый Умет, где уничтожили на ветсанутильзаводе.
Об этом сообщил глава Министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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