ЧП произошло в селе Богатое. В свободное от службы время прапорщик Олег Абрамов находился в своей квартире, когда почувствовал запах гари. Выйдя на лестничную площадку, он увидел, что сильный дым идет в подъезд из-под двери соседней квартиры.
Прапорщик сообщил об инциденте в пожарную охрану и предпринял меры к ликвидации чрезвычайной ситуации. На стук и крики никто не реагировал, потом из квартиры донесся слабый стон. Поняв, что кому-то срочно требуется помощь, Олег Абрамов выбил дверь и увидел горящую мебель и лежавшего на полу соседа – мужчина находился в бессознательном состоянии.
Полицейский вынес пострадавшего в безопасное место, отключил газ на кухне, после чего потушил возгорание подручными средствами. Руководство Управления вневедомственной охраны рассматривает вопрос о поощрении своего сотрудника.
Фото: Росгвардия
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