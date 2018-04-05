ЧП произошло в селе Богатое. В свободное от службы время прапорщик Олег Абрамов находился в своей квартире, когда почувствовал запах гари. Выйдя на лестничную площадку, он увидел, что сильный дым идет в подъезд из-под двери соседней квартиры.

Прапорщик сообщил об инциденте в пожарную охрану и предпринял меры к ликвидации чрезвычайной ситуации. На стук и крики никто не реагировал, потом из квартиры донесся слабый стон. Поняв, что кому-то срочно требуется помощь, Олег Абрамов выбил дверь и увидел горящую мебель и лежавшего на полу соседа – мужчина находился в бессознательном состоянии.

Полицейский вынес пострадавшего в безопасное место, отключил газ на кухне, после чего потушил возгорание подручными средствами. Руководство Управления вневедомственной охраны рассматривает вопрос о поощрении своего сотрудника.

Фото: Росгвардия