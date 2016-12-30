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30 декабря 2016
13:14:42

В Самарской области состоится суд над организаторами масштабного подпольного производства алкогольного контрафакта

Деятельность нелегального цеха оперативники губернии пресекли в ноябре прошлого года. Полицейские обнаружили и изъяли более 120 000 бутылок готовой немаркированной алкогольной продукции. По данным следователей, ее стоимость превысила 19 с половиной  миллионов рублей. Незаконное производство располагалось в ангаре в промышленной зоне поселка Стройкерамика на территории Волжского района.

Его организовали двое мужчин 24 и 33 лет – оба жители Самарской области.  Они арендовали и приобрели три автоматические линии для изготовления фальсифицированной водки, спиртосодержащую жидкость, фурнитуру и стеклотару в большом количестве, а также свыше полумиллиона поддельных акцизных марок. Злоумышленники наняли граждан сопредельных республик, нуждавшихся в заработке, которые занимались выпуском алкоголя и проживали на территории цеха. С целью придания алкогольной продукции вида легальной, на бутылки наклеивались этикетки с наименованием известных марок водки, а также заведомо поддельные федеральные специальные марки.

Проведенная экспертиза образцов готовой к реализации спиртосодержащей жидкости показала, что она не является алкогольной продукцией, а представляет собой  кустарно изготовленную водно-спиртовую смесь, либо спирт этиловый не пищевой. Направленные на исследование образцы не соответствовали показателям ГОСТа и представляли опасность для жизни и здоровья человека. 

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 «Производство немаркированной алкогольной продукции», ч. 4 ст. 327.1 «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование», ч. 3 ст. 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» Уголовного кодекса Российской Федерации.  Оно передано в суд для рассмотрения по существу.




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