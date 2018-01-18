За два года, с 2015 по 2017, в нашей губернии произошло уже 70 столкновений машин с представителями фауны. Об этом сообщает региональный департамент охоты и рыболовства.
В связи с этим жителей информируют о наиболее опасных местах, среди которых, в частности, некоторые участки трассы М-5 и автодороги от Самары до границы с республикой Казахстан. Весь список здесь.
Сообщение в полицию поступило от начальника Рождественского лесничества
Подробности рассказали в администрации
Об этом говорят синоптики областного Гидрометцентра
В декабре прошлого года 34-летний преподаватель получила 19 тысяч рублей за проставление отметок о сдаче зачета
В компании «Волжские коммунальные системы» уже стало доброй традицией в канун Крещения поставлять воду для освящения в храмы города
На эти цели федеральный бюджет выделил нам 410 млн рублей
Участница двух музыкальных телепроектов Полина Орбах выйдет на сцену тольяттинской филармонии в ближайшую суббот