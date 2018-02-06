В прошлом году в региональную службу судебных приставов поступило 776 обращений по вопросам деятельности таких организаций. На фирмы, не включенные в реестр коллекторских агентств, пожаловались почти 680 раз, причем большая часть пришлась на микрофинансовые организации.
Сейчас в реестре всего 4 юридических лица, зарегистрированных на территории Самарской области, также в регионе работают филиалы организаций, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей.
Уже в этом году судебные приставы начнут плановые проверки деятельности «коллекторских агентств», пока они проводились лишь по обращениям граждан.
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