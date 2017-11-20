ЧП на железной дороге произошло накануне вечером под Кинелем, в районе села Николаевка. Топливо перевозил поезд одной из российских нефтяных компаний, сообщает «Комсомольская правда-Самара». На место происшествия для устранения возможных неполадок выехали специалисты организации.

К счастью, обошлось без серьезных последствий. Возгорания и последующего взрыва не произошло. Пострадавших нет. В настоящий авария ликвидирована. По предварительным данным, причины случившегося носят технический характер — на рельсах не перевели стрелку.

Сейчас представители Куйбышевской транспортной прокуратуры проводят проверку по факту этого ЧП.