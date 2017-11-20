ЧП на железной дороге произошло накануне вечером под Кинелем, в районе села Николаевка. Топливо перевозил поезд одной из российских нефтяных компаний, сообщает «Комсомольская правда-Самара». На место происшествия для устранения возможных неполадок выехали специалисты организации.
К счастью, обошлось без серьезных последствий. Возгорания и последующего взрыва не произошло. Пострадавших нет. В настоящий авария ликвидирована. По предварительным данным, причины случившегося носят технический характер — на рельсах не перевели стрелку.
Сейчас представители Куйбышевской транспортной прокуратуры проводят проверку по факту этого ЧП.
Как сообщили в правоохранительных органах столицы, 37-летняя женщина пыталась получить кредит в 700 тысяч рублей
Она стартует завтра и будет работать до 26 ноября
Временно иностранное кино будут показывать в выходные дни после полуночи
Увлекательные занятия найдутся для всех
"ИЖ"-пикап был похищен ночью с дачного массива «Прилесье»
Схрон был обнаружен накануне вечером в урочище "Монастырская гора"
Это связано с чемпионатом мира по футболу.