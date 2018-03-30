Накануне днем вспыхнул пожар в Сызранском районе в селе Старая Рачейка. В частном доме, который был охвачен огнем, жил мужчина, который не смог бы выбраться наружу самостоятельно. Люди не стали дожидаться огнеборцев и сами эвакуировали хозяина дома на улицу.

В тушении возгорания были задействованы 7 человек и 2 автоцистерны. Огонь охватил 50 квадратных метров площади. С пожаром удалось справиться достаточно быстро, однако жилая постройка сильно пострадала, сообщает группа «Спасение 24…».