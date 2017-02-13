Об этом было объявлено на совещании, которое губернатор Николай Меркушкин провел с застройщиками региона, главами муниципалитетов и экспертами. На совещании были озвучены задачи и определены конкретные шаги по их решению в наступившем году.

Как отметил глава региона, «по росту строительного производства в стране мы занимаем 4-е место, в Приволжском федеральном округе вышли на 3-е место по объемам строительства и на 2-е по количеству сданного жилья на душу населения. Еще 7-8 лет назад Самарская область в этих рейтингах занимала последние строчки. Бюджетное финансирование отрасли не только сохранится на уровне прошлого года, но и есть возможности его увеличения.

Меркушкин отметил, что в 2017 году строителям предстоит выполнить большой объем работ. Прежде всего, стоит задача закончить строительство всех объектов к Чемпионату мира по футболу, продолжить исполнять план подготовки к празднованию 50-летия первого автомобиля ВАЗа. Эта программа позволит до 2020 года вложить в благоустройство и развитие всех сфер жизни города около 50 млрд. рублей. Юбилей АвтоВАЗа приобрел федеральный общенациональный статус благодаря поддержке президента России В.В.Путина.

Средства будут направлены на развитие инфраструктуры города: строительство и реконструкцию дорог, современных дорожных развязок, школ, детских садов, поликлиник, спортивных объектов, выставочных и игровых площадок, возведение парков, капитальный ремонт жилого фонда. Также масштабные работы предстоят в связи с приданием Тольятти статуса ТОР.

Меркушкин подчеркнул, что все без исключения работы необходимо завершить качественно и в срок: «Сейчас очень важна концентрация сил и ресурсов на этом направлении», - отметил глава региона.

Губернатор отметил, что Самарская область продолжит привлекать инвестиционные средства и стремиться получать федеральные ресурсы.

Министр строительства Самарской области А.Баландин: «Сейчас очень непросто бывает лоббировать интересы отрасли, не демонстрируя отдачу от нее. Необходимо собирать данные о том, сколько налогов уплачивает в областной бюджет наш строительный комплекс, организовать работу по анализу таких цифр».

Губернатор сказал, что федеральное правительство в последние годы оказывает региону беспрецедентную поддержку строительной отрасли. Так, в прошлом году по новой программе строительства школ наша область получила почти 1,5 млрд. рублей - больше всех в России. Активно инвестируют в строительную отрасль и частные компании. Планируется, что в этом году на основе государственно-частного партнерства в Самарской области появятся 4 новых ледовых дворца спорта.

Напомним, что 4,5 года назад в регионе было всего 2 ледовых дворца. Сейчас их уже 14, и мы занимаем лидирующие позиции по количеству ледовых дворцов на душу населения среди других субъектов.

Также в непростых финансово-экономических условиях необходимо сохранить спрос на жилье, не допустить роста цен на жилую недвижимость, не останавливать подготовку площадок для нового строительства. Речь идет об инфраструктуре для тех территорий, которые министерство вовлекает в стройку. Это и Кряж, Самарское Заречье, и центральная часть Самары.

«Наша общая задача – сохранить этот тренд, и мы не должны подводить друг друга. Только в этом случае мы будем получать дополнительные средства», - отметил Н.И.Меркушкин.

Отдельно были рассмотрены вопросы завершения строительства замороженных проектов внутри городов, а также переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На совещании было особо отмечено, что необходимо оказывать системное содействие инвесторам в работе по расселению проживающих на таких территориях граждан. Для застройщиков очень важно, чтобы делалось это в разумные сроки и затраты на расселение были предсказуемы.

Справочно:

В рамках программы по подготовке к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу Правительством области привлечены федеральные средства в объеме 698 млн. рублей на строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Исходя из возможностей областного бюджета, на 2017 год запланированы расходы на капитальное строительство в области в размере 12,9 млрд. руб. Уже в начале этого года минстрою выделили дополнительно 2,8 млрд. рублей за счет средств областного бюджета. Основной объем выделенных средств будет направлен на объекты образования – 248,8 млн. рублей, объекты подготовки к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу – 809,8 млн. рублей, объекты спорта – 305,4 млн. рублей, а также на объекты социальной инфраструктуры в рамках программы развития жилищного строительства в Самарской области – 1,1 млрд.рублей (в рамках данной программы министерством привлечены в область федеральные средства на сумму 1,7 млрд. рублей).